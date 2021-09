Xbox Series X/S potrebbero ricevere degli SSD Seagate da 500 GB molto più economici

Le console Xbox Series X e Xbox Series S sono disponibili da quasi un anno e una delle caratteristiche principali è il loro SSD super veloce. Con un massimo di 1 TB, lo spazio di archiviazione della console Xbox Series X/S può essere ampliato con una comoda, anche se costosa, scheda di memoria Xbox di Seagate, che costa $220 al momento.

Dal lancio della scheda, i fan di Xbox hanno chiesto a gran voce un'opzione più economica e un sito Web ha affermato che potrebbe essere in arrivo.

Secondo un report di XboxSquad.fr, sui sistemi interni del rivenditore Innelec è apparso un SSD da 500 GB di Seagate. L'elenco suggerisce che l'unità costa circa 125 euro, la metà di quello della versione da 1 TB.

XboxSquad ha anche pubblicato un elenco separato del rivenditore francese Micromania che suggerisce una data di lancio fissata al 14 novembre 2021 per un'espansione della scheda da 512 GB, al costo di circa $150.

Avere un'opzione più economica disponibile in tempo per le festività natalizie potrebbe essere un buon guadagno per Microsoft. La scheda di espansione arriverebbe anche in tempo per giochi imminenti di dimensioni enormi come Halo Infinite, Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042.

In questo momento, il modo più economico per espandere l'archiviazione di Xbox Series X/S è utilizzare un SSD/HDD USB esterno. Il processo non è esattamente immediato, ma può farvi risparmiare un bel po' di soldi.

Fonte: Windowscentral.