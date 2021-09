Sir Clive Sinclair ci lascia all'età di 81 anni. Addio al papà dell'iconico ZX Spectrum

Sir Clive Sinclair, forse meglio conosciuto come l'inventore del popolarissimo home computer ZX Spectrum, è morto all'età di 81 anni a seguito di una lunga malattia.

Sebbene Sinclair abbia avuto successo creando una gamma di piccoli calcolatori nei primi anni '70, è stato l'avvento del suo primo computer per il mercato di massa nel 1980, lo ZX80, che ha contribuito a renderlo un nome familiare.

Nel 1982, lo ZX80 e il suo successore ZX81 furono seguiti da uno dei prodotti più influenti di Sinclair, lo ZX Spectrum, un home computer a colori che, grazie alla sua popolarità, svolse un ruolo chiave nel dare il via all'industria del software UK, portando alla creazione di alcuni dei giochi più iconici dell'epoca, da Manic Miner, Chuckie Egg e Jet Pac a Lords of Midnight, Knight Lore e Horace Goes Skiing.

Sinclair è stato nominato cavaliere nel 1983 e, insieme a modelli più avanzati dello ZX Spectrum, ha continuato a creare altre invenzioni memorabili, anche se molto meno riuscite, tra cui la TV Sinclair TV80.

Fonte: Eurogamer.net.