Diablo II: Resurrected ci immerge nella sua storia con un imperdibile riassunto di Blizzard

Diablo II: Resurrected è pensato per essere giocato anche dai neofiti del genere, oltre che da fan e appassionati: certo, una sorta di riassunto delle vicende del primo capitolo aiuterebbe di molto a calarsi nelle atmosfere del titolo e a ricordare alcuni passaggi più oscuri ai giocatori di vecchia data.

In questa arriva in nostro soccorso Blizzard, che ha pubblicato sul suo sito un ricco riassunto dei punti chiave del primo, storico Diablo: L'Eterno Conflitto, La Guerra del Peccato, L'Oscuro Viandante e gli Horadrim, L'Oscuramento di Tristram e Il ritorno del male.

Il Signore del Terrore e della Distruzione farà ritorno il 23 settembre: i giocatori potranno vivere una storia epica divisa in cinque atti distinti e... scatenare l'inferno nei panni di una delle sette classi uniche disponibili, mentre si fa strada tra orde di bestie infernali e abomini non morti per scoprire il destino dei Primi Maligni.

Diablo II: Resurrected è la versione rimasterizzata del gioco GdR d'azione per eccellenza Diablo II, con tanto di DLC ora su PC in risoluzione fino a 4K; il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X / Series S.