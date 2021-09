Hades a un anno dal lancio, Supergiant festeggia con un tenerissimo Nendoroid

A un anno dall'uscita della versione 1.0 di Hades, il popolarissimo e pluripremiato gioco d'azione ispirato alla mitologia greca, Good Smile Company e Supergiant Games annunciano il prossimo arrivo di una figure Nendoroid dedicata al suo protagonista, Zagreus.

Il post sui social dello Studio scherza sul fatto che finalmente, come ai tempi antichi, si torna a onorare le divinità greche con delle statue... anche se in questo caso, decisamente non si tratta di arte classica quanto di figure tipicamente nipponiche, come le mitiche "bamboline" Nendoroid.

Purtroppo non sono ancora stata date informazioni più precise riguardo a date d'uscita, prezzi e disponibilità, e sui siti ufficiali di Good Smile Company non vi è ancora traccia del pezzo.

Today marks one year since the v1.0 launch of Hades!



Thank you to everyone who played, especially our Early Access community for helping us make the best game we could.



Here's Zagreus by @0jenzee0 from our preproduction in 2018. He's had quite a journey since!?? #HadesGame pic.twitter.com/8pia1kbPTH — Supergiant Games (@SupergiantGames) September 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Congratulations to @SupergiantGames on the 1st Anniversary of HADES!!



We're excited to announce that a Nendoroid of Zagreus is currently in the works! Stay tuned for more information coming soon!#HadesGame #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/jWqgTfNpHW — GoodSmile_US (@GoodSmile_US) September 17, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Possiamo presupporre, ad ogni modo, che Zagreus seguirà procedure e caratteristiche standard di questa linea di figure, con un'altezza sui dieci centimetri, parti intercambiabili e accessori vari, per un prezzo tra i 6000 e gli 8000 yen. Aspettiamo nuove notizie in merito!

Fonte: Hardcore Gamer