Xbox Series X/S: Project Cobalt potrebbe essere il nuovo RPG di InXile

C'è ancora molto mistero su alcuni titoli in sviluppo per l'ecosistema Microsoft, dopo le numerose acquisizioni in giro per il mondo. L'attesa per il nuovo titolo InXile ad esempio sembra però aumentare visto il resoconto di Jez Corden di Windows Central. Infatti, da quanto emerso dalle indagini, abbiamo un Project Cobalt in sviluppo e alcuni artwork pubblicati da alcuni collaboratori del team di sviluppo, sembrano suggerire un'ambientazione steampunk e cosa molto probabile, un RPG.

In InXile infatti, convergono Jason Anderson e Chad Moore rispettivamente principal designer e creative director di team, arrivati da Troika Games, creatori di Arcanum. Le informazioni sono ancora molto poche, ma in casa Microsoft non stanno di sicuro con le mani in mano.

Fonte: Windows Central