Le migliori mod nella storia dei videogiochi

Il videogioco è sempre stato uno straordinario strumento di condivisione. In fin dei conti le prime vere produzioni non erano altro che sfoggi di abilità da parte di programmatori ambiziosi, persone che non vedevano l'ora di mostrare al mondo il proprio talento e confrontarsi con altri membri della neonata community al fine di spingere il mondo dell'informatica.

Ed è fantastico come questa visione embrionale sia sopravvissuta fino alle generazioni più recenti, disegnando un mercato parallelo che, al netto di numerosi "cease & desist" e copyright strike, continua a sfornare creazioni amatoriali di straordinaria caratura, mettendo le potenzialità degli appassionati più smanettoni al servizio di milioni di videogiocatori.

Se da una parte è fiorita un'immensa comunità di modder che si fanno largo fra le stringhe di codice per migliorare, innovare o stravolgere le formule di gioco più amate, dall'altra sono emersi sviluppatori che hanno creato veri e propri tool integrati per permettere ai fan di dare sfogo alla propria fantasia. Fra total-conversion, ovvero interventi che stravolgono interamente il titolo, e semplici reshade, nel corso degli anni abbiamo scoperto veri e propri capolavori.

Abbiamo deciso di raccogliere le mod e le modalità originali create attraverso tool più curate, quelle più sorprendenti, quelle più assurde e quelle che non dovreste perdervi per nessun motivo in una selezione delle migliori mai realizzate. Perché se volete ridare spolvero a un videogioco che avete amato, o addirittura vivere avventure inedite, non c'è momento migliore della quiete prima della tempesta del prossimo autunno.

Nel 2000 Valve si trovò quasi costretta ad acquistare la proprietà intellettuale, perché il numero di giocatori stava crescendo in modo esponenziale. Nel 2000 Valve pubblicò Counter-Strike: Condition Zero, che poi si sarebbe evoluto nel celebre Global Offensive. Fra le mod total-conversion, ovvero quelle che realizzano titoli interamente nuovi a partire da solide basi, quella di Counter-Strike è probabilmente la più celebre, ma non è assolutamente l'unico caso in cui una creazione degli appassionati si trasforma in uno fra i titoli più giocati del pianeta.

Nel 1998 due studenti, Minh Le e Jess Cliffe, decisero di partire dalla base del motore di Half-Life per costruire un'esperienza online FPS basata su scontri tattici fra terroristi e anti-terroristi. Sfruttando quella che era una rivoluzione fisica ideata da Valve, la coppia di sviluppatori pubblicò la Mod in forma gratuita, ma non passò troppo tempo prima che la società si rendesse conto del potenziale dell'offerta.

La cosa che nessuno avrebbe mai potuto prevedere è che Defense of the Ancients, una mappa creata da Kyle Sommer, avrebbe inventato uno fra i generi videoludici più redditizi di sempre. I MOBA nacquero proprio da questo embrione, al punto che il DotA 2 di Valve deve il proprio nome alla storica modalità ideata da Sommer. Oggi League of Legends, DotA, Pokémon Unite, Smite e compagnia occupano una fetta immensa del mercato dei videogiochi, e l'intera struttura ludica si può ricondurre a una semplice partita personalizzata.

L'editor di partite personalizzate presente in Warcraft 3 di Blizzard Entertainment fu un motore capace di spingere il successo dell'opera ben al di là dei confini inizialmente pensati dagli sviluppatori. Se già Reign of Chaos e The Frozen Throne, ovvero la prima campagna e la sua espansione, registrarono un immenso successo nel mondo degli RTS gettando le basi per il futuro di World of Warcraft, l'inserimento delle custom games fu una vera e propria iniezione di steroidi.

Anche se nel sottobosco delle mod spiccano senza ombra di dubbio le total-conversion e i lavori che iniettano nuova linfa vitale nel gameplay, non bisogna dimenticare la mole di lavoro nascosta dietro lavori di reshading e rifinitura grafica. La maggior parte delle mod in circolazione, infatti, mirano a rendere i videogiochi ancor più visivamente appaganti di quanto già non siano, toccando vette molto vicine al fotorealismo.

Star Wars: Galactic Warfare è una mod total conversion dello storico Modern Warfare che stravolge completamente la formula multigiocatore. Nonostante il gunplay e le dimensioni delle squadre rimangano esattamente identiche all'originale, a cambiare è l'intero universo di gioco. Si combatte per le strade di Mos Esley, all'interno della Morte Nera, nelle foreste di Yavin e in altre storiche location della serie, imbracciando blaster e altre armi energetiche durante scontri all'ultimo sangue fra stormtrooper e gruppi di ribelli.

Alcune mod mirano semplicemente a regalare nuova vita, o in questo caso una nuova identità, a videogiochi giocati e stragiocati. Quando titolo come Call of Duty 4: Modern Warfare si affacciano sul mercato prosciugando migliaia di ore dal tempo libero degli appassionati, è molto facile finire per annoiarsi e desiderare ardentemente qualcosa di nuovo. Se poi si è fan della saga di Star Wars e le nuove release latitano, non c'è cosa migliore che coniugare i due mondi.

A brillare, in questo senso, ci sono due eccellenze italiane come Vanquest e Impero, due server "rivali" che mettono in scena una Los Santos in cui vivere una vita parallela nel pieno degli intrecci fra il mondo criminale e la routine di tutti i giorni. Se volete scoprire quanto sia effettivamente profonda la tana del Bianconiglio, vi consigliamo di fare un giro sui canali Twitch di Berlinotv, TheQuattro95 e JustGabbo, personalità che quotidianamente radunano migliaia di fan di fronte a questo particolare universo oltre lo specchio.

FiveM non è una mod in sé e per sé, bensì un servizio di hosting di server multigiocatore personalizzati per l'ecosistema di GTA V, ciascuno accuratamente moddato e limato per riflettere l'esperienza immaginata dai creatori. Ciò significa che nello scatolone di FiveM si può trovare di tutto, dall'esperienza survival fino al deathmatch, dall'ambiente ERP fino a quello del Full Immersion Roleplay.

Ispirandosi all'omonimo romanzo, gli Hunger Games di Minecraft mettevano in scena l'embrione del battle royale, sguinzagliando giocatori completamente disarmati in una mappa curata per l'occasione. L'obiettivo era ovviamente quello di sopravvivere il più a lungo possibile raccogliendo risorse ed equipaggiamenti, il tutto ovviamente eliminando gli altri partecipanti. Allo scadere del tempo, gli ultimi rimasti venivano teletrasportati nel mezzo di un'arena dove si teneva un duello all'ultimo cuore.

Anche se oggi si dibatte su dove risieda il primo seme del genere battle royale, chi se ne intende e ha una buona memoria non può far altro che individuare i "Survival Games" di Minecraft, la cui esplosione è coincisa con il rilascio dei primi server PvP per il titolo a cubetti. Al momento del lancio, infatti, la homepage internazionale di YouTube era letteralmente invasa da gameplay estratti da partite di questo genere.

Così, Crowbar Collective iniziò a lavorare a Black Mesa, un remake completo del primo capitolo di Half-Life capace di stravolgere tutti e 18 i capitolo del gioco, le texture e addirittura l'intelligenza artificiale. Obiettivo del collettivo era quello di confezionare una versione moderna di Half-Life, e l'impresa non poté assolutamente passare inosservata agli occhi di Valve, lo approvò per la release commerciale avvenuta infine a marzo 2020.

Il 16 novembre del 2004, in contemporanea con l'uscita del secondo capitolo di Half-Life 2, Valve rilasciò sul proprio store una versione remake piuttosto blanda del primo episodio. Denominata "Source" per richiamare il nuovo motore grafico, questa release fece storcere il naso a un nutrito gruppo di appassionati che era convinto si potesse fare molto di più.

Come già detto, il risultato fu strabiliante. Perché se gli appassionati inizialmente pensavano a una conversione delle unità, o comunque ad un lavoro affascinante ma superficiale, si trovarono invece di fronte a una mod dalla cura strabiliante, fatta di mappe realizzate a mano che mettevano in scena in modo maniacale le location più iconiche della saga con un rispetto fuori dal comune per l'opera di Tolkien.

Fra tutte le mod che hanno calcato la storia dei videogiochi sono pochissime quelle che, nascendo da un'ambizione smisurata, hanno finito per oltrepassare ogni più rosea aspettativa. L'obiettivo di Third Age Total War era quello apparentemente irraggiungibile di trasformare il Medieval 2 di SEGA in un equivalente ambientato nella Terra di Mezzo di Tolkien.

The Nameless Mod - Mod di Deus Ex creata da Off Topic Productions

Come abbiamo già visto nel corso di questa selezione, ci sono mod che trascendono il confine della mera passione radunando nel vortice dello sviluppo veri e propri studi amatoriali. La The Nameless Mod di Deus Ex è rimasta in cantiere per oltre 7 anni prima di vedere la luce del sole, mentre le persone che portavano avanti il progetto comunicavano esclusivamente via messaggistica istantanea nel tentativo di produrre un contenuto completamente originale.

La The Nameless Mod consiste di due storyline ricche di contenuti secondari, ciascuna della durata di circa 15 ore. Gli asset e il gameplay sono praticamente i medesimi incontrati in Deus Ex; a cambiare è tutto il resto, dalla trama del tutto originale fino a un universo narrativo a dir poco esplosivo, un immaginario che ha tutto il potenziale per svelare in futuro nuove iterazioni di PlanetForum, il pianeta su cui si svolge la vicenda.