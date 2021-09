Gran Turismo 7 e Porsche in un teaser trailer ai limiti del fotorealismo

Polyphony Digital è fatta così: anni di silenzio e mistero per poi esplodere di loquacità a titolo quasi ultimato. Sperando non ci siano rinvii dalla data prefissata per il rilascio di Gran Turismo 7 (4 Marzo 2022), il nuovo lavoro di Kazunori Yamauchi ha le potenzialità per divenire il Gran Turismo definitivo, che ricordiamo, non è un semplice "gioco di guida".

Sembra quasi una categoria a sé, quel titolo in cui certamente la parte racing la fa da padrone ma contornata da un alone di passione per il mondo delle auto non replicabile dalla concorrenza. Forse è più simulatore di collezionismo che di guida. Ma veniamo al teaser, interamente dedicato alle Porsche, tra cui spicca la Porsche 917 Living Legend Concept nata appunto per celebrale un'altra protagonista del trailer, la Porsche 917K, una vettura leggendaria, dominando Le Mans nel '70 e nel '71.

A livello tecnico siamo al limite del fotorealismo anche se, è bene precisarlo, Gran Turismo 7 non vanterà questo comparto tecnico, almeno non sempre. Ad esempio, il ray-tracing sarà disponibile solo nel proprio garage e durante i replay. Ma nulla vieta che in futuro possa essere aggiunto anche in game.