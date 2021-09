Island of Winds è un interessante titolo di avventura immerso nella cultura islandese

Lo studio indipendente islandese Parity Games ha annunciato il suo progetto di debutto: un puzzle game action-adventure con elementi action chiamato Island of Winds. Il gioco si svolge in una fantastica versione dell'Islanda del XVII secolo e la trama è intrecciata con la realtà e la mitologia.

La nostra eroina, Brynhild, fa parte dell'Ordine dei Custodi dell'Equilibrio, che attingono i loro poteri magici dal mondo naturale. Durante il suo viaggio, attraverserà nove luoghi incredibili che incarnano varie emozioni - dalla lava infuocata ai fiordi scintillanti - e incontrerà creature mitiche.

Il gameplay di Island of Winds si basa su una ricca narrazione, un'ampia mitologia e puzzle. I giocatori potranno combattere usando incantesimi o armi. Allo stesso tempo, un sistema unico basato sull'empatia ci permetterà di decidere in una frazione di secondo se essere coinvolti in una battaglia o provare a risolvere il tutto pacificamente. Qui di seguito potete dare uno sguardo al primo trailer pubblicato dallo studio di sviluppo islandese.

Island of Winds non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma il gioco dovrebbe arrivare il prossimo anno su PC e PS5.

Fonte: The Global Herald