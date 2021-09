Overwatch 2: Blizzard difende la controversa scelta del 'Tank unico'

La community di Overwatch è costantemente in fermento per le (poche) notizie che arrivano riguardo al secondo capitolo maggiore del gioco, che sarà ben più di una espansione, portando alcuni cambiamenti notevoli.

Tra questi c'è il passaggio ai team composti da cinque elementi, cosa che ridurrà forzatamente il numero di ruoli da "tank" portandolo a uno solo possibile per squadra. Questo comporterà, chiaramente, un cambiamento importante nelle dinamiche di gioco, nel meta stesso e nell'importanza di questo ruolo e di come andrà giocato. La polemica in merito impazza ma ora un Community Manager di Blizzard, AndyB, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul thread "Why people think tanks are getting buffed? 5v5" (Perché la gente pensa che i tank verranno potenziati? 5v5).

AndyB conferma che le modifiche saranno sostanziali ma non stravolgeranno il ruolo, creando nuove dinamiche ma che queste saranno comunque bilanciate. Il cambiamento più importante è che saranno ancora più forti a livello personale, ma avranno un ruolo meno predominante nella difesa totale del gruppo, togliendo pressione (a volte eccessiva) al ruolo.

Il moderatore ha poi specificato che, da fan prima ancora che da persona coinvolta nello sviluppo, comprende le ansie in merito ma è importante potersi affidare serenamente al team di sviluppo, perché finché non si proverà il gioco sarà difficile farsi davvero un'idea: ma tutti i feedback sono presi a cuore dagli sviluppatori. Speriamo arrivi presto una beta, per poter effetivamente constatare con mano questi cambiamenti.

Fonte: Forum Ufficiale Blizzard