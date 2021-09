PlayStation Plus, svelato un gioco gratis di ottobre grazie a un bug?

Se proviamo ad acquistare Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 dal PlayStation Store, ci sono buone probabilità che vedremo un'annotazione che indica che il gioco è gratuito come parte di PlayStation Plus. Non viene visualizzato per tutti i giocatori, ma molte persone riferiscono che il bug è abbastanza comune.

Secondo diversi utenti di Reddit, questa è una chiara indicazione che Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 arriverà sui giochi PS Plus di ottobre 2021. Tuttavia per adesso si tratta solo di un bug, dato che lo stesso errore si era verificato nel mese di agosto. A quel tempo, si riteneva che lo stesso gioco sarebbe stato disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, cosa che poi non si è verificata.

Indipendentemente dal fatto che Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 verrà reso effettivamente disponibile per tutti gli abbonati, tuttavia, questo bug non è una prova a suo favore. È solo un bug casuale che si verifica a volte con alcuni titoli del PlayStation Store e probabilmente accadrà di nuovo.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non ci resta quindi che attendere l'annuncio da parte di PlayStation dei giochi PS Plus di ottobre che dovrebbe arrivare verso la fine di settembre. Nel frattempo, i giochi PS Plus gratuiti per questo mese sono: Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 e Predator: Hunting Grounds.

Fonte: GamesRadar