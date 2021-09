PS5 ha un nuovo SSD targato Sony e Nextorage ma il prezzo è decisamente importante

Nextorage ha annunciato il nuovo "NEM-PA Series M.2 2280 Gaming SSD". La descrizione suggerisce che l'espansione di memoria è stata ottimizzata per PlayStation 5. L'SSD viene fornito con uno o due terabyte di spazio di archiviazione e ha un dissipatore di calore in alluminio.

La versione da 2 TB dovrebbe raggiungere una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 7300 o 6900 megabyte al secondo. Si dice che le prestazioni di lettura e scrittura casuali siano un milione di operazioni al secondo. Inoltre, l'SSD PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe ha due gigabyte di RAM DDR4 per un accesso più rapido ai dati utilizzati di frequente. Nextorage tuttavia sottolinea che compatibilità e prestazioni non sono garantite per tutti i titoli che possono essere riprodotti su PlayStation 5.

Inizialmente, l'SSD Nextorage sarà offerto esclusivamente in Giappone. Resta da vedere quando l'espansione dello storage sarà disponibile anche per quanto riguarda il mercato occidentale.

Veniamo al prezzo che è abbastanza alto: il modello da 1 TB ha un prezzo di 36.444 yen, che è di circa $ 330. Altre espansioni di memoria adatte a PlayStation 5 costano anche 50 dollari in meno. Poiché l'SSD non ha vantaggi rispetto ad altri modelli, solo pochi possessori di console potrebbero alla fine scegliere il prodotto di Nextorage e Sony.

