Star Wars incontra Quantic Dream? I creatori di Detroit ed Heavy Rain al centro di un grosso rumor

Il leaker Tom Henderson, noto principalmente per aver divulgato informazioni su Battlefield e Call of Duty, ha pubblicato un post alquanto criptico sul suo account Twitter recentemente.

In questo caso, si tratta di un'immagine di Detroit: Become Human, un gioco sviluppato da Quantic Dream, con delle spade laser tipiche del franchise di Star Wars. Gli utenti che hanno suggerito che Quantic Dream sta lavorando a un nuovo gioco di Star Wars hanno ricevuto Mi piace dallo stesso Henderson.

Quantic Dream è una società che produce storie narrative dal 1997. Il loro obiettivo principale sono state le esperienze cinematografiche in cui le decisioni dei giocatori cambiano il flusso della storia. I loro maggiori successi includono giochi come Heavy Rain e Detroit: Become Human. Quei giochi erano esclusivi per PlayStation fino a quando non sono passati al PC non molto tempo fa, insieme ad altri titoli nel catalogo di Quantic Dream come Beyond: Two Souls.

Come sempre, prendete questa notizia come un semplice rumor in quanto Quantic Dream non ha ancora dichiarato quale sia il suo nuovo progetto a cui sta lavorando. Non ci resta che attendere conferme ufficiali.

Fonte: DSOG