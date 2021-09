Call of Duty: Vanguard ha già una marea di cheater ed è solo una beta

Call of Duty: Vanguard non è ancora uscito, ma i giocatori hanno già segnalato i cheater in azione nel beta test multipiattaforma di questo fine settimana.

Le misure anti-cheat pesantemente pubblicizzate devono ancora essere introdotte, ovviamente, il che significa che i cheat system utilizzati dai giocatori in Warzone e Modern Warfare 2019 sono molto probabilmente ancora funzionanti.

La beta è stata resa disponibile solo per coloro che hanno preordinato lo sparatutto ma i giocatori stanno già segnalando - e persino fornendo prove video - di quelli che sembrano essere hack e altri trucchi (via, VGC).

Come ha risposto un utente twitter perspicace: "Perché hackerare una beta? Perché".

Se non altro, possiamo sperare che i giocatori disonesti stiano inavvertitamente fornendo al team beta molte informazioni su come funzionano i cheat, di modo che più avanti la tecnologia anti-cheat diventi più efficace.

Hacking already like it?s only the beta aswell?? pic.twitter.com/aSmnOSsHQu — Chris Simons (@ChrisSimonsLFC) September 17, 2021

Sono emersi anche report secondo cui i cheater bannati da Call of Duty Warzone sono stati bannati anche dai server di Call of Duty: Vanguard. Come riportato qualche giorno fa, gli screenshot dei server e dei forum sembrano mostrare che i giocatori che hanno ricevuto un ban di ID hardware su Warzone non sono stati in grado di accedere alla beta di Vanguard.

Fonte: Eurogamer.net.