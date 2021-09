Cuphead: Fast Rolling Dice Game è il gioco di carte che stavate aspettando!

Cuphead è stata una gran bella novità, colpendo con il suo stile che ricordava i vecchi cartoni animati degli anni '30 e in grado di facilitare di molto il processo di scomunica. La difficoltà infatti, è stata in qualche modo una delle chiavi del successo del titolo, in grado di spingere il giocatore a migliorare costantemente oltre ai propri limiti.

Ora però, è il momento di ritornare in pista e le dita non serviranno più per sparare colpi agli avversari ma a tenere in mano le carte. Infatti, grazie a The Op!, Cuphead: Fast Rolling Dice Game si è trasformato in un card game dove i giocatori assumeranno i ruoli di Cuphead, Mugman, Ms. Chalice e Elder Kettle giocando contemporaneamente, lanciando rapidamente i loro dadi di attacco personali per raccogliere set che consentiranno loro di evitare attacchi e danneggiare i boss di livello.

I boss a disposizione saranno otto, tra i preferiti dai fan ciascuno contenuto in scatole separate che possono essere sbloccate solo una volta sconfitto il Boss precedente. Questo nuovo card game sarà disponibile da autunno, ma sarà preordinabile molto presto su da Amazon.

Fonte: theop.games