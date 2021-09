Deathloop grandi voti ma flop commerciale 'tipico' di Arkane? I primi indizi sulle vendite

Deathloop è stato reso disponibile da qualche giorno su PS5 e PC, riscuotendo un notevole successo presso la critica specializzata.

Il nuovo gioco di Arkane ha ricevuto ottime recensioni, compresa quella di Eurogamer.it, e sembra che sia stato molto apprezzato anche su PC, stando alla classifica dei più venduti su Steam per la settimana che si è conclusa il 19 settembre.

In un tweet del giornalista Jeff Grubb, possiamo vedere che Deathloop compare come il più venduto sullo store di Valve, nonostante l'utenza PC abbia sottolineato alcuni problemi di stuttering.

Questi primi indizi sulle vendite fanno ben sperare, dato che, solitamente, i titoli targati Arkane non sono esattamente dei successi commerciali.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per quanto riguarda i problemi di stuttering su PC, in molti credevano che la colpa fosse del DRM implementato dagli sviluppatori. In un successivo aggiornamento, abbiamo scoperto che probabilmente i problemi di stuttering sono legati più al framerate e ai controlli di input del mouse.

Fonte: Twitter.