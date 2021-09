Deathloop per PC ha problemi di stuttering ma c'è un fix 'fai da te'

Deathloop ha ricevuto una nuova patch che corregge numerosi bug, ma non risolve il problema di stuttering che diversi giocatori stanno avendo su PC. Come detto, Arkane sta lavorando per cercare di correggere in tempi brevi questo fastidioso problema.

Tuttavia, Bethesda ha dichiarato che esiste un particolare fix "fai da te" che potrebbe essere utilizzato per appunto arginare il problema. Un utente di Reddit ha chiesto infatti allo studio di sviluppo di condividere l'hotfix che, a detta del giocatore, in effetti funziona.

Ecco cosa bisogna fare: aprite Steam, poi cliccare col tasto destro su Deathloop, Proprietà, Beta e come codice di accesso alla beta privata scrivere "juliannashotme". I giocatori poi dovranno scegliere "public_beta": dopo questo Steam inizierà a caricare i file necessari per giocare nella beta pubblica. Aggiornato e avviato il gioco il problema di stuttering dovrebbe quindi essere risolto.

In attesa di una patch ufficiale, questo escamotage sembra essere davvero utile dato che diversi giocatori affermano di non avere avuto più problemi.