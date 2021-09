Disney Classic Games Collection includerà anche la versione SNES di Aladdin

Secondo quanto riferito, una collezione aggiornata di classici giochi Disney includerà la versione SNES di Aladdin e Il libro della giungla. Aladdin del 1993 è noto per aver ricevuto giochi completamente diversi su entrambe le principali piattaforme console dell'epoca, tra cui un gioco Genesis/Mega Drive di Virgin e diretto da David Perry (Earthworm Jim), e una versione SNES di Capcom e diretta da Shinji Mikami.

Quest'ultimo non è stato incluso nella versione 2019 di Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King, ma secondo quanto riportato sarà presente in una versione Disney Classic Games Collection aggiornata. La Disney Classic Games Collection, dovrebbe arrivare su PC, PS4, Switch, Xbox One e Xbox Serie X/S, secondo la classificazione e includerà:

Disney's Aladdin: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney's Aladdin - Final Cut: Sega Mega Drive

Disney's Aladdin - Demo Version: Sega Mega Drive

Disney's Aladdin - Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Lion King: SNES, Game Boy, Game Boy Color, Sega MegaDrive

Disney The Lion King - Japanese Version: Sega Mega Drive

Disney The Jungle Book: SNES, Game Boy, Sega Mega Drive

Secondo quanto riferito, Aladdin presenta regolazioni della difficoltà e modifiche della telecamera. Tutti i titoli includono grafica a 1080p, salvataggi rapidi e la possibilità di riavvolgere il gioco fino a 15 secondi o far avanzare rapidamente il gioco. La collezione include anche le colonne sonore.

Fonte: Gaming Bolt e Vooks