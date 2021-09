Luigi su Dreamcast è l'incredibile scoperta nel prototipo di SEGA GT

Di recente, un grosso leak ha portato online più di 400 prototipi di giochi Xbox e Dreamcast, per la gioia degli storici dei videogiochi e degli amanti dei media.

Uno di loro, chiamato CombyLaurent1, ha recentemente fatto una scoperta sorprendente sezionando un prototipo del gioco di corse SEGA GT. Su Twitter, ha indicato di essersi preso del tempo per osservare ciò che era nascosto nel prototipo, intitolato con molto umorismo "sony2GT". E' stato scoperto così che Luigi, il fratello di Mario e iconica mascotte di Nintendo è presente all'interno del gioco. Luigi sembra lì a dare il via alla gara, visto che lo vediamo con in mano una bandiera a scacchi.

CombyLaurent1 ha affermato che la presenza del personaggio in questo prototipo era molto probabilmente uno scherzo e che quest'ultimo non si pensava sarebbe stato venduto un giorno. "Quando ho scoperto Luigi ieri, stavo ridendo a crepapelle", ha detto CombyLaurent1. "Sapevo che questo genere di cose esisteva dagli aneddoti dei vecchi sviluppatori. Non avrei mai pensato di trovarlo su uno di questi prototipi".

Beware, this is completely crazy!!!



Secret race in a Dreamcast prototype of SEGA GT !!!



Name of the race is "sonygt2" !!!



Who's there? It's Luigi !!!!!!!!#sega #dreamcast #Nintendo pic.twitter.com/ajqb0crQ8l — Sega Dreamcast Info (@CombyLaurent1) September 18, 2021

Questa versione di Sega GT è una delle centinaia di giochi Dreamcast e Xbox che sono stati recentemente aggiunti al sito Web Project Deluge di The Hidden Palace, che contiene già più di 1700 prototipi e prime build di giochi.

