Far Cry 6, Giancarlo Esposito ci dà una serie di discutibili consigli in nuovi trailer

Con settembre quasi concluso, Far Cry 6 di Ubisoft è sicuramente una delle principali novità di ottobre. Un sacco di filmati di gioco sono già stati mostrati, ma oggi l'editore offre qualcosa di diverso.

Ora Giancarlo Esposito, che interpreta "El Presidente" Anton Castillo di Yara, in una serie di video risponde alle mail dei fan, smonta le armi della guerriglia e offre alcuni suggerimenti di gioco.

Naturalmente, i cosiddetti "consigli" sono molto ironici. Requisire un carro armato lo farà esplodere e ucciderà Dani; i Fangs for Hire, ovvero gli animaletti che potremo utilizzare nel gioco come "compagni di battaglia" non dovrebbero essere usati affatto perché si stancheranno e "scapperanno". Ancora una volta, questi sono tutti suggerimenti altamente discutibili, ma è molto appropriato data la fonte. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questi interessanti e divertenti video che vedono come protagonista Anton Castillo.

Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

Fonte: Twinfinite