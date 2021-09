Final Fantasy XVI sarà al Tokyo Game Show 2021

Un editor e rappresentante di Famitsu ha annunciato su Twitter che l'ex veterano di Square e creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, parlerà con Naoki Yoshida, più comunemente noto come Yoshi-P dai fan di Final Fantasy XIV, durante un live stream speciale al Tokyo Game Show 2021. Inoltre, i contenuti della conversazione saranno condivisi da Famitsu.

Ciò che rende questo streaming particolarmente significativo, a parte le 2 icone dei videogiochi, è che Sakaguchi intende chiedere a Yoshida dell'imminente e sempre sfuggente Final Fantasy XVI.

Questa conclusione si basa su 2 tweet recenti di Sakaguchi. In uno lo afferma apertamente e nell'altro ha un tono più informale e amichevole. Sakaguchi sottolinea anche come crede che ci saranno interpretazioni simultanee in inglese e cinese dell'evento, ma ciò non è attualmente confermato.

Tuttavia, vale la pena riconoscere che l'argomento principale della conversazione sarà sull'"Appeal e potenziale dei giochi di ruolo" e non solo su Final Fantasy XVI. Quindi, se sarà menzionato qualcosa di specifico per questo titolo, sarà probabilmente una piccola informazione. Ad ogni modo, è meglio mantenere le aspettative moderate e non aspettarsi grandi notizie da questa trasmissione o un nuovo trailer.

Questo streaming con Hironobu Sakaguchi e Naoki Yoshida si svolgerà sabato 2 ottobre.

Fonte: Noisypixel.