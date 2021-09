Fortnite: arriva l'alta moda digitale con Balenciaga

Da domani 21 settembre, alle 2:00 ora italiana, Balenciaga entrerà a far parte del mondo di Fortnite. Questa nuova collaborazione, permetterà a tutti gli utenti di seguire l'alta moda a suon nuovi set, nuovi spray e una campagna fotografica in diretta.

Il tutto dunque vedrà nuovi costumi in game ma che saranno disponibili nel mondo reale tra oggi e domani, così come nuovi zaini, picconi che riproducono le nuove calzature, e una nuova emote, esclusiva per il gioco, certo, ma che potrete sfoggiare tutte le volte che uscirete da un negozio di abbigliamento. Entra in scena anche "Strani Tempi", un negozio virtuale di Balenciaga, che funzionerà praticamente come quello vero: potrete fare shopping o semplicemente confrontare i nuovi abiti, o perché no, semplicemente perdere tempo.

Domani dunque, Fortnite si aggiornerà nuovamente, portando un po' di moda in più in un universo unico come quello del titolo Epic Games.

Fonte: epicgames.com