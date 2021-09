Forza Motorsport: novità dal Forza Monthly ma attesa ancora lunga

Mentre Forza Horizon 5 si appresta ad arrivare il 9 novembre, il nuovo Forza Motorsport ─ che non sarà l'8 ma un reboot totale ─ è ancora in pieno sviluppo e potrebbe arrivare addirittura per il 2023. La costruzione del nuovo motore fisico ForzaTech, interamente realizzato per la nuova generazione sta richiedendo molto tempo e Turn10 è conosciuto per essere un team molto meticoloso. Mettete insieme questi dati e avrete la risposta sul perché ancora non sia uscito.

Dal nuovo Forza Monthly dedicato al nuovo Horizon, un po' a sorpresa, abbiamo avuto piccole novità sul nuovo Motorsport, spiegando i ritardi sia per lo sviluppo del ForzaTech detto precedentemente e per una serie di nuove implementazioni per il multiplayer praticamente rifatto da zero e con attenzione ad altri aspetti come le gare endurance e alla creazione di interi weekend di gara, dalle prove libere, alle qualifiche sino alla gara. Ulteriore novità e di una certa rilevanza, è l'introduzione degli intertempi durante il giro, in cui finalmente potremmo sapere in che specifico settore del tracciato migliorare.

Come detto Forza Motorsport sembra ancora lontano dalla release ma si spera che durante i Game Awards si possa vedere almeno un nuovo trailer.