God of War: Ragnarok avrà vari più scudi con 'diverse opzioni e abilità difensive'

Diversi dettagli sul gameplay e sulla storia di God of War: Ragnarok sono emersi nei giorni da quando Sony ha finalmente presentato il titolo, e un aspetto del gioco su cui abbiamo imparato molte cose interessanti è il combattimento.

Il director Eric Williams ha parlato molto di come Ragnarok metterà un'enfasi molto maggiore sull'espressività e sulla scelta del giocatore attraverso più opzioni sia nel combattimento che nella progressione, e qualcos'altro in cui si ripercuoterà sono tipi specifici di equipaggiamento.

Parlando in una recente intervista con Jon Ford, alla domanda sui diversi tipi di scudi che abbiamo visto usare da Kratos nel trailer, Williams ha confermato che ci saranno effettivamente vari scudi in God of War: Ragnarok, ognuno con i propri attributi e proprietà difensive, prima di aggiungere che i nemici e i combattimenti saranno progettati in modo tale da incoraggiare i giocatori a sperimentare diversi tipi di equipaggiamento e abilità in determinate situazioni.

"Non voglio andare troppo in profondità, ma sì, ci sono diversi scudi e hanno diverse opzioni e abilità difensive", ha detto Williams. "Il motivo per cui lo stiamo facendo è che vogliamo davvero aprire una scelta espressiva al modo in cui costruirete il vostro Kratos, con l'equipaggiamento e cose del genere. Quindi, fino alla difesa, potrete giocare in modo leggermente diverso. E poi i nemici sapranno come rispondere a questo, o vi costringeranno in diverse situazioni in cui dovrete usare cose diverse. Quindi penso che sarà divertente per i giocatori".

In un'altra recente intervista, Williams ha confermato che il combattimento in God of War: Ragnarok riporterà diverse meccaniche e combo dai giochi dell'era greca della serie che Santa Monica Studio non è stato in grado di implementare nel titolo del 2018.

God of War: Ragnarok uscirà su PS5 e PS4.

Fonte: Gamingbolt.