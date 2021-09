Kena: Bridge of Spirits uscirà su PS5 e PS4 anche in edizione fisica! Prezzo, data di uscita e dettagli

Se stavate pensando di fare vostro Kena: Bridge of Spirits e sognavate un'edizione fisica abbiamo ottime notizie per voi dato che Ember Lab ha deciso di unire le forze con Maximum Games proprio per realizzare il sogno di diversi fan.

La versione retail di Kena non sarà disponibile già domani, 21 settembre, ma arriverà nel mese di novembre e sarà disponibile presso i rivenditori più importanti sia online che in negozio. Non ci sono indicazioni ufficiali sui nomi coinvolti ma Amazon e GameStop sono gli indiziati più probabili e scontati in attesa di saperne di più.

Sappiamo invece con certezza che questa edizione fisica sarà quella Deluxe e che conterrà la colonna sonora e oggetti fisici e digitali esclusivi non meglio precisati per il momento. Il prezzo è fissato sui $49,99 e nel migliore dei casi si tradurrà in €49,99 in linea con la deluxe edition digitale.

"Sin da quando il gioco è stato annunciato la nostra community è stata molto chiara riguardo al desiderio di avere anche una edizione fisica", ha spiegato il COO di Ember Lab, Josh Grier. "È un onore creare un gioco che le persone vogliano aggiungere alla propria collezione e siamo entusiasti della collaborazione con Maximum Games per far sì che ciò accada poco dopo il lancio iniziale".

Per il momento non sappiamo come verrà gestita la questione updgrade da PS4 a PS5 ma sappiamo che tutte le edizioni digitali del gioco comprendono sia la versione PS4 che quella PS5. Questo ci fa pensare che la possibilità di un upgrade gratis anche per l'edizione fisica sia piuttosto probabile. Incrociamo le dita.

Siete felici per questo annuncio? Farete vostra l'edizione fisica di Kena: Bridge of Spirits?