Kena: Bridge of Spirits incanta nelle immagini della Photo Mode

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile tra pochissimi giorni e adesso sappiamo qualcosa di più su questo gioco, tra cui la modalità foto che consentirà ai giocatori di catturare i momenti più importanti durante il gameplay.

E' possibile attivare la modalità foto lungo tutta la vostra avventura e catturare foto epiche e adorabili del vostro viaggio. I personaggi si bloccheranno per impostazione predefinita una volta entrati in modalità foto, ma è possibile "riprendere l'azione" per riportarli in vita. Mentre muovete la fotocamera, loro manterranno la loro attenzione su di voi, seguendoti e interagendo con la fotocamera mentre preparate lo scatto perfetto.

Oltre a questo la cosa interessante è il pulsante "Cheese!" che fa sorridere davvero i personaggi del gioco. Molti personaggi hanno pose multiple, quindi scoprirle tutte farà parte del divertimento. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcune di queste immagini.

Vi ricordiamo che Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile domani su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Cliccando qui potete dare uno sguardo al provato.

Fonte: PlayStation Blog