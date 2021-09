Kena: Bridge of Spirits per PS5 e PS4 disponibile al preload. Svelate le dimensioni del download

Kena: Bridge of Spirits sarà disponibile su PS5 e PS4 da domani, 21 settembre, e in vista del lancio Sony ha reso disponibile il pre-load del gioco di Ember Lab.

Questo significa che i fan posso già scaricare il titolo in attesa dello sblocco del gioco.

Oltre a questo, apprendiamo che ci sono differenze tra le dimensioni del download su PS5 e PS4. Sulla nuova console di Sony, Kena: Bridge of Spirits pesa 17,8 GB, mentre su PS4 8,2 GB.

Al lancio saranno disponibili due versioni, quella Standard da 39,99 Euro e la Deluxe Edition da 49,99. Quest'ultima include il Cappello Rot e contenuti digitali come il Bastone di Kena, la skin Golden Rot e la OST.

Per chi ne volesse sapere di più su Kena: Bridge of Spirits, sulle pagine di Eurogamer.it è disponibile la nostra anteprima.

