Kena: Bridge of Spirits è quasi qui. Trailer di lancio, Fidelity Mode, Photo Mode e non solo

Domani è finalmente il giorno di Kena: Bridge of Spirits, esclusiva console PlayStation che debutta su PC (Epic Games Store) PS5 e PS4 dopo aver alimentato un notevole hype sin dal suo primissimo annuncio.

La nostra ultima prova di Kena: Bridge of Spirits ci aveva lasciato con delle ottime impressioni e in attesa delle recensioni il piccolo team di Ember Lab celebra il suo debutto nel mondo dei videogiochi e lo fa con il trailer di lancio e con diversi dettagli da non perdere in vista dell'uscita. L'avventura ci fa vestire i panni della giovane Kena in un viaggio per ripristinare l'equilibrio di un antico villaggio e di un mondo di gioco un tempo rigoglioso e ricco di vita. Nel suo percorso questo Spirito Guida verrà aiutato dai Rot, piccole creature utili sia in combattimento che per risolvere diversi puzzle ambientali.

Il gioco può essere acquistato sia in versione standard a €39,99 che in versione Deluxe (che include la colonna sonora digitale, un bastone d'argento da utilizzare in game e la skin dorata per i Rot) a €49,99 e tutte le edizioni digitali per PlayStation includono sia la versione PS5 che quella PS4 del gioco. Su PS5 ci saranno però anche delle feature esclusive tra cui diverse Attività e le modalità grafiche Fidelity Mode (30 fps e 4K nativi) e Performance Mode (60 fps e 4K upscalati) per godere di un'esperienza più cinematografica o una più fluida.

C'è spazio anche per la Photo Mode, una modalità sempre più amata e presente tra i videogiochi e un'occasione unica per immortalare Kena e gli adorabili Rot anche grazie a cappellini opzionali e altri accessori. Ci sono tante pose e opzioni per creare delle piccole opere d'arte videoludiche.

Kena: Bridge of Spirits debutta domani, 21 settembre, su PC, PS5 e PS4 e non vediamo l'ora di scoprire da vicino quella che potrebbe essere una piccola, grande perla di questo 2021.