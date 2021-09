Persona compie 25 anni e Atlus celebra la serie

Anche se ad alcuni potrebbe sembrare un franchise più recente, oggi (almeno per i fan in Giappone) segna il 25° anniversario del franchise di Persona. La serie, iniziata come spin-off del franchise Shin Megami Tensei, anch'esso sviluppato da Atlus, ha pubblicato il suo primo episodio, Revelations: Persona, il 20 settembre 1996.

E per onorare questa occasione, la stessa Atlus ha deciso di condividere un messaggio con i fan.

L'account giapponese ufficiale dedicato a Persona ha twittato un'immagine con Revelations: Persona insieme alla data di lancio originale del gioco. Il tweet in questione ha semplicemente riconosciuto che è l'anniversario e ringrazia i fan per il loro continuo supporto per l'intero franchise di Persona.

"25 anni fa Revelations: Persona è stato lanciato in Giappone!" si legge sull'account Twitter ufficiale di Atlus West, che ha condiviso il messaggio per il pubblico occidentale. "Buon anniversario alla serie Persona!"

25 years ago Revelations: Persona was released in Japan! Happy anniversary to the Persona series! ? #P25th https://t.co/0qzAj5xtvh — Official ATLUS West (@Atlus_West) September 19, 2021

Sebbene questo anniversario sia importante per la serie Persona, le notizie più grandi associate al franchise riguardano qualcosa che Atlus non ha ancora annunciato. All'inizio di questa estate, la compagnia ha annunciato che avrebbe iniziato a fare alcuni annunci speciali relativi alla serie a partire da settembre. A questo punto, l'annuncio non è ancora arrivato, anche se alcuni fan hanno l'impressione che potrebbe accadere qualcosa entro la fine della settimana. Il 20 settembre, in particolare, sembra essere un giorno che molti avevano cerchiato sui loro calendari semplicemente perché era in linea con l'anniversario del gioco originale. Anche se chiaramente non abbiamo ancora sentito nulla da Atlus su questo fronte, forse lo studio avrà qualcosa di nuovo da condividere a breve.

Fonte: Comicbook.