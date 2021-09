PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili? Dal 2023 potrebbe esserci addirittura un eccesso

Il mercato dei semiconduttori si normalizzerà entro la metà del 2022, con un'espansione della capacità su larga scala che spingerà la produzione in eccesso entro il 2023. Si tratta di un'analisi della società IDC che mostra l'andamento della produzione di semiconduttori, che ad oggi causa una mancanza della reperibilità di Xbox Series X/S, PS5 e GPU.

Il settore ha sofferto a lungo di una carenza di componenti informatici critici, che ha bloccato la fornitura di prodotti elettronici e ha portato a perdite in diversi settori, tra cui quello automobilistico e informatico. L'analisi tuttavia, afferma che gli sforzi per combattere questa crisi inizieranno a dare i loro frutti verso la fine dell'anno, portando a un eccesso di offerta entro il 2023.

Una forte ripresa globale è attualmente guidata dalla continua domanda di telefoni cellulari, notebook, server, automobili, dispositivi per la casa intelligente, giochi, dispositivi indossabili e punti di accesso Wi-Fi, afferma l'analisi. La crisi in corso ha costretto i produttori di chip a rivalutare le proprie strategie a medio termine, con aziende come Nvidia, ad esempio, che hanno recentemente riproposto le GPU legacy per sopperire alla carenza di produzione di nuovi chip.

Si prevede che la carenza globale di chip si estenderà al prossimo anno, il che si allineerebbe con le previsioni di IDC. Il gigante dei chip TSMC, ad esempio, lo ha dichiarato, mentre Intel ha anche avvertito che la situazione attuale porterà a perdite di entrate per le aziende di tutto il settore fino almeno al 2023.

Fonte: PC Gamer