Sephiroth e la sua enorme Ōdachi ha senso nella realtà? Sembra incredibile ma sì!

Siamo abituati a vedere armi di ogni tipo al cinema e nei videogame, spesso al limite del ridicolo o letteralmente incredibili come galassie lanciate come shuriken (storia vera). Una delle armi iconiche che più è entrata nell'immaginario collettivo è la lunghissima Ōdachi di Sephiroth, personaggio della seria Final Fantasy per quei pochi che non ne hanno mai sentito parlare.

Quest'arma fa parte del character design di Sephiroth, in grado di moltiplicarne la teatralità tanto cara ai giapponesi. Ma tutto ciò, funziona in un videogioco, dove regole di fisica, gravità, inerzia semplicemente esistono solo nella testa di chi gioca. Ma questa Ōdachi funzionerebbe nella vita reale? Tralasciando l'ingombro, sembrerebbe di sì.

Un istruttore professionista di combattimento con la spada (Ninja Ryugo) ha dato mostra di sé con un'arma simile di ben 206 centimetri di lunghezza, di cui 151 solo di lama dal peso di circa 2Kg. Per maneggiare quest'arma la precisione è tutto con movimenti eseguiti al millimetro, in una danza lenta ma vigorosa ma che probabilmente funzionerebbe solo in uno scontro 1vs1 con un avversario che aspetta pazientemente i preparativi. Tipo Goku.

In ogni caso, non capita tutti i giorni di vedere una lama simile maneggiata da un professionista, rendendo comunque più credibile la figura di Sephiroth.

Fonte: SoraNews24.com