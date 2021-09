Skyrim ha ora una mod impressionante che permette di crearvi una banda

The Elder Scrolls V: Skyrim è uno dei titoli più longevi della storia, con i suoi ben dieci anni sulle spalle e che sembra proprio non voler andare in pensione. Il suo successo è anche dovuto alle mod, alcune davvero incredibili in grado di stravolgere l'intero setting e altre, che completano in qualche modo l'opera originale.

La nuova mod Follower Framework di Netherworks, è un'aggiunta interessante per tanti motivi: una tra tutte, consente di avere fino a un massimo di dieci seguaci. Sembra una modifica molto vasta consentendo di modificare varie aree di gioco, come sandboxing, cavalcature, combattimento, movimento, controllo, azioni, molto altro in cui poter assegnare i ruoli ai propri compagni e persino la loro dimora, una volta lasciati liberi di andare.

Il menu della mod

Ma una feature davvero interessante è il sistema di reputazione, simile a quanto visto in Fallot: New Vegas, e che sarebbe servito come il pane in Cyberpunk 2077. Infatti, i nostri compagni seguiranno il nostro andamento etico, dandoci eventuali benefici se abbiamo agito sotto il segno della giustizia. La mod Follower Framework di Netherworks è già scaricabile attraverso Nexus Mods. Avrete di che divertirvi.

Fonte: pcgamesn.com