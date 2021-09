Splitgate avrà una campagna single player, un editor di mappe e molto altro

Splitgate, il gioco che unisce Halo e Portal, ha recentemente lanciato la sua stagione zero. Non solo, ma lo studio di sviluppo ha ricevuto anche un finanziamento da $ 100 milioni da Lightspeed Venture Partners, Insight Partners, Anthos Capital e Galaxy Interactive, VGames, Human Capital, Lakestar, DraperDragon, e Draper University.

Con questo nuovo finanziamento che va a rimpinguare le casse del team di sviluppo, 1047 Games ha cominciato a parlare del futuro di Splitgate: tra questi un editor di mappe e una campagna per giocatore singolo.

"Una funzione di editor di mappe sarebbe comunque un'impresa enorme e un'enorme aggiunta a Splitgate" afferma il team di sviluppo. "Come giocatore, mi piacerebbe la possibilità di disabilitare alcuni portali e aggiungerne nuovi che cambiano totalmente il modo in cui le mappe vengono giocate. Pantheon, ma tutto il terreno è una gigantesca superficie di portale. Stadium, ma aggiungi un livello superiore completamente nuovo. Non sono solo i portali che potrebbero essere aggiunti, ovviamente, ma si potrbbero aggiungere muri, ponti, oggetti di scena, armi e nuovi punti di spawn".

"Sul tavolo c'è anche un'esperienza per giocatore singolo. Una cosa che potremmo fare con questa idea è qualcosa come la modalità franchising, come nei giochi tradizionali. Con una revisione del nostro bot AI, il gioco potrebbe introdurre un ampio elenco di giocatori AI che possono essere reclutati per giocare in una squadra con te. Ogni giocatore AI ha una serie di statistiche come mira, movimento del portale e consapevolezza. Tu e la tua squadra avanzereste quindi attraverso una stagione sportiva e giochereste contro altre squadre AI e alla fine gareggereste per il campionato. Non dovrebbe fermarsi nemmeno con il giocatore singolo, forse potresti mettere la tua squadra reclutata contro la squadra di un altro giocatore reale".

Insomma, le idee ci sono, resta da vedere se tutto questo verrà implementato nel gioco.

Fonte: Wccftech