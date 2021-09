The Good Life, l'ultima fatica di Hidetaka 'Swery' Suehiro ha una data di uscita

Con l'incredibile successo di Deadly Premonition, ora Hidetaka 'SWERY' Suehiro ha lavorato ad un nuovo titolo. The Good Life è l'ultima fatica dello sviluppatore e ora, dopo una serie di rinvii, il gioco ha una data di uscita e un nuovissimo trailer.

The Good Life è un "gioco di ruolo quotidiano" che segue le avventure di Naomi, una fotoreporter newyorkese che si trasferisce nella cittadina inglese di Rainy Woods per pagare un enorme debito. Ci sono molte opzioni sul fronte del lavoro: i giocatori possono guadagnare denaro attraverso la fotografia, il giardinaggio, la tosatura delle pecore, la produzione di marmellate, la consegna del latte, i casinò e persino la criptovaluta.

Non mancheranno colpi di scena, oltre ad un omicidio su cui indagare. Ma la cosa più interessante è che i cittadini di Rainy Woods saranno in grado di trasformarsi in animali la notte. Anche Naomi sarà in grado di prendere le sembianze di un gatto e potrà usare una serie di abilità per proseguire all'interno della storia. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

The Good Life arriverà il 15 ottobre ed il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

