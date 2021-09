The Lightbringer: un gioco per rivivere le atmosfere degli Zelda d'annata

The Lightbringer è un poetico gioco a piattaforme d'avventura/puzzle, con alcuni elementi di combattimento, ambientato in un magnifico mondo minacciato dalle tenebre: per certi versi, ricorda alcuni The Legend of Zelda d'annata, a partire dalla grafica per arrivare alla "poesia" della narrazione.

Le gesta del giocatore, difatti, saranno accompagnate e narrate dalla voce della sorella del protagonista, che prima di lui si è imbarcata nella stessa avventura, fallendo e divenendo uno spirito guida.

Il mondo è assediato da un nemico maligno che ha preso di mira gli antichi monoliti che garantivano energia e luce a queste terre. In quanto prescelto, il giocatore ha il potere di catturare l'energia luminosa nell'aria, con la quale purificare i monoliti per recuperare la loro luce. Ogni livello funziona come un piccolo mondo in cui avventurarsi fuori dai percorsi battuti, per accumulare l'energia necessaria a purificare il suo monolite.

Si tratta di un'avventura in vecchio stile, che punta a far recuperare la voglia di esplorare ogni centimetro del mondo virtuale di gioco. Con una videocamera rotabile che offre una visuale isometrica, occorrerà osservare l'ambiente da molte angolazioni diverse per superare gli ostacoli. Del resto, la realtà offre spesso più di ciò che è visibile agli occhi... Il titolo sarà disponibile a partire dal 7 ottobre su PC (tramite Steam) e Nintendo Switch. Se vi ha incuriosito, nel frattempo potete scaricare e provare la versione demo.