The Witcher 4 o una nuova IP: CD Projekt Red sarebbe al lavoro su un RPG 'old school'

I fan di The Witcher attendono un nuovo capitolo della serie e, probabilmente, CD Projekt Red sta assumendo nuovi sviluppatori proprio per il prossimo gioco dell'amata saga di Geralt.

Stando a quanto pubblicato su Twitter dall'insider Idle Sloth, lo studio sta cercando nuovi sviluppatori per realizzare un possibile CRPG. I fan hanno subito pensato a The Witcher 4, ma potrebbe anche trattarsi di una IP tutta nuova.

"Secondo un annuncio di lavoro di CDPR, il prossimo gioco potrebbe essere un CRPG", si legge nel tweet. "CD PROJEKT RED è alla ricerca di un "Open World Designer" che abbia esperienza nel modding (preferibilmente cRPG e giochi open world)".

In realtà, come forse saprete, già nel maggio dello scorso anno CDPR aveva confermato The Witcher 4 come prossimo titolo dello studio. All'epoca, era emerso che un nuovo capitolo sarebbe stato sviluppato subito dopo il lancio di Cyberpunk 2077.

Non resta che attendere ulteriori dettagli da CDPR che vi riporteremo appena sarà possibile.

Fonte: Twitter.