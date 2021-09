A Plague Tale: Requiem può già essere giocato interamente grazie a due playtest!

Ottime notizie per tutti i fan in attesa di A Plague Tale: Requiem.

Lo studio Asobo sta per rendere disponibile due sessioni di playtest che permetteranno di giocare interamente il titolo su PC. I giocatori, dunque, potranno provare l'esperienza di A Plague Tale: Requiem in anteprima.

I giocatori avranno accesso a un PC online, via Parsec, dal 23 al 26 settembre, e durante questo periodo si potrà terminare la prima metà del gioco che dovrebbe richiedere circa 8 ore.

I fan dovranno registrarsi per una sessione in cui si andrà avanti nella seconda metà del gioco. "Sarete ancora online, ma interagirete con i nostri team, e sarà necessaria la vostra presenza in uno dei giorni dalle 9:15 alle 17:45", spiega Asobo.

In seguito, dal 27 settembre al primo ottobre, i fan avranno la possibilità di completare la campagna.

Vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch nel 2022.

Fonte: Twitter.