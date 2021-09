Klonoa il ritorno grazie a Bandai Namco? Due marchi danno speranza

Uno dei giochi che ha contribuito a definire il genere platform 3D all'inizio dell'era delle console è stato Klonoa: Door to Phantomile. Grazie alla buona accoglienza di questo titolo, Bandai Namco ha sviluppato e pubblicato più capitoli. Purtroppo, questa serie è andata in completo letargo e un ritorno non è stato confermato finora, ma una nuova traccia aumenta le speranze dei fan.

Klonoa ha debuttato nel dicembre 1997 e presto compirà 24 anni, il che significa che nel 2022 festeggerà il suo 25° anniversario. Purtroppo, la serie è stata attiva solo per circa 10 anni, quindi gran parte della sua storia è stata in una lunga pausa. Fortunatamente, ci sono indizi che Bandai Namco potrebbe preparare un grande ritorno.

Secondo le informazioni, Bandai Namco ha registrato "Waffuu Encore" e "1&2 Encore". La parola "Encore" è l'etichetta che le aziende giapponesi utilizzano per riferirsi ai titoli rimasterizzati di vecchi giochi. Waffuu invece è il tormentone del protagonista della serie Klonoa.

Per adesso non ci sono ancora informazioni ufficiali su un possibile ritorno di Klonoa, pertanto non ci resta che attendere dettagli da Bandai Namco.

Fonte: Gematsu