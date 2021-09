Call of Duty Vanguard ha già una serie di cheat che vengono venduti a buon mercato

Con l'open beta di Call of Duty: Vanguard, i giocatori si sono trovati in una posizione scomoda fin troppo familiare, competendo contro orde di cheater. A quanto pare, la ragione di ciò potrebbe essere che il costo degli hack si è incredibilmente abbassato.

Come per la maggior parte dei giochi della serie Call of Duty, gli hacker hanno preso il controllo di Vanguard, introducendo cheat da Warzone al nuovo gioco. Secondo l'account Twitter Anti-cheat Police Department, un hack in particolare viene venduto al prezzo di soli 7 dollari. "Ci sono già trucchi per COD Vanguard rilasciati e costano $ 7", ha rivelato, pubblicando schermate dell'hack.

Fondamentalmente, questi trucchi operano su un modello di servizio in abbonamento con coloro che vogliono infrangere le regole che pagano un prezzo fisso per ogni giorno in cui utilizzano il software. Activision ha sì lavorato ad un nuovo sistema di anti-cheat che dovrebbe bloccare il giocatore che imbroglia sfruttando l'ID del suo PC, ma non è ancora stato lanciato ufficialmente in quanto il suo arrivo dovrebbe essere programmato alla fine di quest'anno.

There are already cheats for COD Vanguard released, and they cost like 7$ for a 1-day key. pic.twitter.com/LOhxtN77yq — Anti-Cheat Police Department ?? (@AntiCheatPD) September 20, 2021

Call of Duty Vanguard uscirà il 5 novembre e i giocatori sperano che il gioco avrà già implementato questo nuovo sistema. Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione.

Fonte: Segment-Next