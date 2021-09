Candy Crush da 'casualone' a gioco eSport hardcore per veri pro gamer

Candy Crush All Stars U.S. è un torneo imminente e nuovo di zecca che mette i migliori giocatori di Candy Crush l'uno contro l'altro in una serie di partite di Candy Crush Saga.

Se avete familiarità con Candy Crush Saga, questo potrebbe essere un po' strano. Dopotutto, si tratta di un titolo casual ma alcune persone sono davvero coinvolte nel gioco e potranno competere per essere il vincitore finale di Candy Crush.

Il torneo è presentato dal personaggio TV Khloé Kardashian, che commenterà le partite. Il torneo inizierà il 23 settembre e sarà aperto a tutti i giocatori negli Stati Uniti che hanno superato il livello 25 in Candy Crush Saga su iOS o Android.

Il vincitore finale otterrà la fornitura di un anno di Gold Bars e altri gadget di gioco bloccati dietro microtransazioni.

Lo sviluppatore di Candy Crush Saga, King, è uno degli studi sotto l'ombrello di Activision Blizzard. Il publisher, come saprete, deve affrontare accuse ad ampio raggio per un ambiente di lavoro tossico che è particolarmente ostile alle donne. In una causa intentata a luglio, il California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) ha affermato che le donne in Activision Blizzard sono pagate meno e sono soggette a molestie sessuali, senza che venga applicata una punizione significativa ai colpevoli. Nel periodo successivo alla presentazione della causa, il DFEH ha ampliato la sua denuncia per includere le accuse secondo cui Activision Blizzard ha "soppresso" le prove nelle sue indagini.

Proprio questa mattina, abbiamo appreso che il CEO Bobby Kotick è stato citato in giudizio in una nuova indagine della Securities and Exchange Commission (SEC).

Fonte: Polygon.