Deathloop piovono tante critiche per le poche opzioni di accessibilità

Lo sparatutto di Arkane Studios, Deathloop, recentemente lanciato sta ricevendo critiche per la sua mancanza di opzioni di accessibilità. Diversi giocatori con disabilità, come lo YouTuber Steve Saylor e il direttore operativo di AbleGamers Steven Spohn, hanno criticato le opzioni di accessibilità di Deathloop.

In una recensione della versione PlayStation 5 di Deathloop, Steve Saylor spiega che la mancanza di accessibilità del gioco si estende a tutte le parti del processo di progettazione del gioco, rendendo improbabile una patch post-lancio. Essendo un giocatore cieco, Saylor ritiene che la forte enfasi di Deathloop sullo scatto in prima persona e sul movimento lo renderebbe incapace di accedere al gioco anche se alla fine fossero state fornite opzioni di accessibilità. Secondo quanto riferito, Steven Spohn di AbleGamers ha scoperto l'inaccessibilità di Deathloop in soli dodici minuti: mancando le opzioni di base, come la sensibilità del mouse e gli input vocali, non ha potuto esplorare liberamente il gioco.

L'organizzazione di Steven Spohn, AbleGamers, è un'organizzazione no-profit che cerca di promuovere l'accessibilità in tutta l'industria dei videogiochi. Il gruppo raccoglie fondi per i giocatori bisognosi e collabora con gli sviluppatori per migliorare il design delle funzionalità di accessibilità nei loro titoli. L'accessibilità di titoli come Dead by Daylight e Among Us ha beneficiato della collaborazione con AbleGamers e la seconda raccolta fondi annuale dell'organizzazione chiamata Spawn2gether è stata recentemente annunciata e mira a raccogliere $ 1 milione per i giocatori disabili.

Frustratingly, menu navigation is cursor only and the menu items have no stickiness or snap so you'll have to be very precise when choosing your options. D-pad doesn't function for menu navigation either. pic.twitter.com/x1noCWsZUD — Courtney Craven (@CyclopediaBrain) September 14, 2021

Well @ArkaneStudios it took me exactly 12 minutes to figure out I can't play @deathloop as a disabled gamer



-On-screen keyboards do not work

-Ignores input from voice recognition

-Mouse sensitivity CAPPED at 1



Putting this out to warn others with challenges like mine. Refunded — Steven Spohn (Spawn) (@stevenspohn) September 18, 2021

I really really wanted to love #DEATHLOOP. I desperately wanted to enjoy what everyone was raving about. Sadly, I can't. Sadly disabled players won't be able to enjoy the genius that is Arkane.



This can't be fixed with a patch. It's sadly the design that makes it inaccessible. pic.twitter.com/uApf203nMG — Steve Saylor ? ?? (@stevesaylor) September 20, 2021

Steve Saylor e Steven Spohn sono due esperti stimati nell'area dell'accessibilità dei giochi, quindi il loro feedback su Deathloop è probabilmente abbastanza accurato. A causa degli elogi da parte di molti sin dalla sua uscita, le valutazioni di entrambi i giocatori potrebbero sorprendere alcuni, ma anche i giochi di maggior successo possono avere opzioni di accessibilità disastrose.

Fonte: IGN