Deathloop e i giochi PS5 dominano la classifica di vendite in UK

Deathloop ha debuttato alla posizione numero 1 in UK in una settimana dominata da PS5. Anche le vendite di giochi per Nintendo Switch sono aumentate leggermente dopo il calo dei prezzi.

Tuttavia, queste sono solo vendite fisiche e non contano i download digitali, quindi è molto probabile che le prestazioni di Deathloop siano significativamente più elevate. Bethesda attualmente non condivide i dati sui download digitali.

Vale anche la pena notare che Deathloop non è stato lanciato su piattaforme Xbox e che la sua console principale è ancora al suo primo anno, quindi la sua base di installazione rimane bassa.

Nel complesso, è stata una settimana importante per PS5, guidata da un afflusso di nuovo hardware in arrivo presso i rivenditori. Spider-Man: Miles Morales ha aumentato le vendite del 223%, passando dalla posizione numero 13 alla numero 2. Ratchet & Clank: Rift Apart è rientrato in classifica alla n.4 dopo un picco delle vendite del 630%, mentre Ghost of Tsushima: Director's Cut è salito di 13 posizioni alla n.6 dopo un aumento delle vendite del 233%.

Il numero 1 della scorsa settimana, Wario Ware: Get It Together, scende alla posizione numero 8 dopo un calo delle vendite del 51%. Il numero 2 della scorsa settimana, Tales of Arise, è sceso alla numero 14 dopo un calo delle vendite del 70%. E il n. 3 della scorsa settimana, NBA 2K22 scende alla n. 10 dopo un calo delle vendite del 41%.

I giochi per Nintendo Switch hanno visto un aumento delle vendite di settimana in settimana, in parte grazie a un leggero calo del prezzo sulle console Switch. Mario Kart 8: Deluxe alla posizione n. 3 ha aumentato del 10% le vendite, Minecraft su Switch alla n. 5 ha aumentato le vendite con lo stesso valore, mentre Animal Crossing: New Horizons alla n. 7 ha aumentato le vendite dell'11%.

Ecco la top 10 di GfK per la settimana terminata il 18 settembre 2021:

Deathloop Spider-Man: Miles Morales Mario Kart 8: Deluxe Ratchet & Clank: Rift Apart Minecraft (Switch) Ghost of Tsushima: Director's Cut Animal Crossing: New Horizons Wario Ware: Get It Together F1 2021 NBA 2K22

Fonte: Gamesindustry.biz.