Diablo II Resurrected potrebbe avere molti contenuti inediti dopo il lancio

Diablo 2 Resurrected è una rivisitazione moderna dell'iconico gioco di ruolo del 2000 di Blizzard: in uscita questo mese, il gioco sarà completo di grafica aggiornata e piccole modifiche legate alle prestazioni, in modo da girare su console e PC attuali. Per adesso tuttavia non aspettatevi nuovi contenuti, ma in futuro le cose potrebbero cambiare a detta degli sviluppatori.

Attraverso un'intervista, il design director dello studio Rob Gallerani e il responsabile del progetto Michael Bukowski hanno discusso della creazione di Diablo 2: Resurrected, parlando anche di cosa potrebbe riservare il futuro. Gallerani ha affermato che attualmente il team è concentrato più che altro sul lavoro del gioco originale, ma ci sono altre idee per quanto riguarda il dopo.

"Volevamo costruire una base davvero solida prima di iniziare a parlare del terzo e del quarto piano di questo edificio", ha detto Gallerani. "Se ci fossimo sbagliati su quale fosse il gioco principale, qualsiasi altra cosa che stavamo facendo sarebbe stata in qualche modo priva di significato. Abbiamo sicuramente molte idee, ma in questo momento stiamo aspettando di assicurarci di ottenere il nucleo il gioco è giusto. Dovremo vedere una volta che il gioco sarà attivo cosa faremo riguardo a nuovi oggetti, riequilibri, cose del genere".

Diablo II: Resurrected uscirà il 23 settembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Fonte: Gamespot