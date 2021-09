Escape The Undertaker di Netflix è il nuovo film interattivo in stile Black Mirror Bandersnatch

Netflix ha appena rilasciato il nuovo trailer di Escape The Undertaker, un nuovo prodotto che ricalca quanto fatto con Black Mirror Bandersnatch, in cui era possibile scegliere l'andamento della storia in modo diretto. Ambientato nella villa di The Undertaker, il tutto si configura come uno speciale di Halloween della WWE dove, The New Day's Big E, Xavier Woods e Kofi Kingston affronteranno la casa infestata con il loro destino nelle mani degli spettatori.

La lunghezza del tutto si aggira intorno ai 31 minuti, ma non è ancora chiaro quanti saranno i finali a disposizione, o le varianti di scene. Escape The Undertaker uscirà su Netflix il 5 ottobre. Questi esperimenti sono ben accetti: il cercare di mettere assieme elementi passivi e attivi potrebbe portare in futuro a serie dedicate a videogiochi in cui le scelte influenzo pesantemente la trama, come Life is Strange, Mass Effect o Deus Ex.

Fonte: IGN.com