Far Cry Beyond è l'inaspettato gioco da tavolo di Far Cry

La serie di videogiochi Far Cry è stata adattata in un gioco da tavolo dall'editore dietro il board game di esplorazione Tokaido. Funforge ha presentato il prossimo gioco da tavolo chiamato Far Cry Beyond con un logo, una conferma della collaborazione con lo sviluppatore di videogiochi Ubisoft sul titolo e un annuncio che il gioco sarebbe "arrivato nel 2022".

Non sono stati forniti dettagli su come si svolgerà l'adattamento da tavolo, quale forma potrebbe assumere o come si legherà al franchise di lunga data di sparatutto in prima persona. Non è chiaro se l'annuncio indica che dobbiamo aspettarci un lancio completo il prossimo anno o semplicemente una campagna Kickstarter, come è avvenuto con i recenti adattamenti da tavolo di altre serie Ubisoft come Rainbow Six: Siege e Assassin's Creed.

Sebbene i giochi Far Cry non siano sequel diretti l'uno dell'altro, seguono il formato tipico che catapulta il giocatore in un mondo aperto, in cui deve sopravvivere con una combinazione di oggetti e armi, cacciare la fauna locale e ripulire avamposti pieni di nemici con un arsenale crescente di attrezzature e veicoli.

Per adesso quindi non ci sono ulteriori dettagli: non ci resta che attendere.

Fonte: Comic Book