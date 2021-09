Forza Horizon 5 a tutto multiplayer tra modalità battle royale Eliminator, Casual Horizon Tour e molto altro al lancio

Playground Games ha pubblicato il suo ultimo Forza Horizon 5 Let's Go! livestream, con un focus questa volta sulle varie funzionalità multiplayer online del gioco.

Team Adventure è stato sostituito da Horizon Open, che includerà varie opzioni, tra cui Open Racing, Open Drifting, Playground Games e il battle royale The Eliminator.

Playground aggiungerà anche il nuovo Horizon Tour, che è più una modalità casual, che consente di esplorare il mondo a un ritmo rilassato mentre vi impegnate in gare cooperative per sei giocatori. Ci sono, ovviamente, anche una varietà di minigiochi in cui cimentarsi.

Sembra proprio che al lancio ci saranno diversa opzioni per il multiplayer di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 9 novembre.

Fonte: Wccftech.