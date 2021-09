Halo Infinite ecco le date della seconda beta tech preview. Confermate modalità Arena e Big Team Battle

In un recente post di Inside Infinite sul sito Web di Halo Waypoint, 343 Industries ha svelato ciò che l'azienda includerà nella seconda anteprima multiplayer di Halo Infinite e i loro piani per espandere il flight di prova per comprendere weekend consecutivi.

I due prossimi flight di prova divideranno le modalità Arena (4v4), che sarà l'obiettivo principale del primo fine settimana, dal 23 al 26 settembre, e la Big Team Battle (12 contro 12), che sarà l'obiettivo principale per il fine settimana successivo, dal 30 settembre al 3 ottobre.

La modalità Arena tornerà di nuovo per il prossimo round dell'Halo Infinite Test Flight. La modalità Arena presenterà gli stessi abbinamenti che i giocatori hanno visto nell'ultimo flight di prova, partite con bot 4v4 o partite con giocatori 4v4. Come affermato nel precedente aggiornamento, sarà aumentato il livello di difficoltà dei bot insieme al lancio di una nuova mappa alla fine del primo fine settimana, il 26 settembre.

La Training Mode è la nuova funzionalità collegata all'Academy per i prossimi flight di prova. Questa esperienza in solitario consentirà ai giocatori, che non vogliono giocare con o contro altri giocatori, di provare le proprie abilità da soli contro un singolo bot.

Big Team Battle, la cui inclusione è stata suggerita come modalità aggiuntiva nelle ultime settimane sui social media, è ora ufficialmente in fase di test durante il secondo fine settimana di prova. Tuttavia, BTB non è solo l'espansione del numero di giocatori, ma presenterà anche nuove meccaniche e tre nuove modalità che i giocatori potranno provare. Durante il weekend di BTB verrà lanciata anche una mappa extra per Halo Infinite Multiplayer, Fragmentation, che consentirà uno stile di gioco più sandbox aperto per i giocatori. Maggiori dettagli verranno condivisi questo mercoledì, 22 settembre, consentendo agli sviluppatori di approfondire i dettagli sui prossimi flight di prova.

Fonte: Gamepur.