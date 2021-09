Halo Infinite avrà le microtransazioni ma quanto saranno invasive? I primi dettagli

Il multiplayer di Halo Infinite sappiamo che sarà free-to-play e in quanto gratuito avrà delle microtransazioni al suo interno. Ora il team di sviluppo ha cercato di spiegare nel dettaglio come funzionerà questo modello.

Per quanto riguarda i cosmetici, i giocatori saranno in grado di sbloccare nuovi oggetti personalizzati al momento del lancio attraverso vari modi, utilizzando anche denaro reale. Tuttavia per adesso la questione dei prezzi non è stata ancora spiegata. Utilizzare valuta reale è solo un modo per sbloccare il contenuto dei cosmetici, dato che i giocatori possono anche guadagnarli attraverso ricompense settimanali.

Oltre agli oggetti cosmetici i giocatori possono utilizzare denaro reale anche per scambiare le sfide settimanali e raddoppiare i punti XP guadagnati attraverso le sfide settimanali e giornaliere. I potenziamenti durano 30 minuti e serviranno a coloro che vogliono velocizzare il guadagnare punti esperienza per salire di livello.

Il team di sviluppo ha inoltre affermato di voler rispettare il tempo dei giocatori per quanto concerne il completamento delle sfide. A tal fine, i giocatori che acquistano il Battle Pass possono essere certi che il contenuto del pass "non verrà offerto con nessun altro mezzo". L'idea quindi è di far sentire ai giocatori che il loro acquisto ha un valore.

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. A questo link potete dare uno sguardo alle date della prossima beta.

Fonte: Gamespot