Halo Infinite e le sfide quotidiane: quanto tempo ci vuole per completarle? Ce lo dice 343 Industries

Halo Infinite segna un grande cambiamento per la serie in termini di progressione del giocatore per il multiplayer, con il gioco che si concentra esclusivamente sull'incoraggiare i giocatori ad avanzare attraverso un sistema basato sul Battle Pass. Non ci sono XP per partita e non ci sarà un sistema di progressione XP separato al di fuori del Battle Pass al momento del lancio, ma tutto si baserà su sfide quotidiane.

Le sfide quotidiane sono strettamente incentrate sull'impegno e essenzialmente sono necessarie per avanzare nel Battle Pass. Sono disponibili in tre versioni, a partire dal livello facile. Una volta completate tutte le sfide giornaliere della fase uno, si passa alla fase due, che include missioni quotidiane che assegnano un po' più di XP ma richiedono di giocare partite PvP. Una volta superata la fase due in un dato giorno, si passa alla fase tre, che assegna un po' più di XP per aver vinto le partite multiplayer. Ogni giorno, l'assegnazione di sfide giornaliere di un giocatore si aggiorna e torna alla fase uno e il ciclo continua.

343 Industries ha affermato di ritenere che, in media, un giocatore dovrebbe impiegare dalle 16 alle 18 ore di gioco, e alla fine vincere, prima che finisca le sfide quotidiane. "Anche se comprendiamo il feedback della community sul volere un drop costante di XP e più modi per guadagnare XP per il Battle Pass, siamo ottimisti sul fatto che il sistema disponibile al lancio darà ai giocatori mezzi adeguati per avere continuamente qualcosa da realizzare e un mezzo per la progressione. Guardando oltre il lancio, ci aspettiamo che questi sistemi si evolvano in collaborazione diretta con il feedback dei giocatori".

Un esempio delle sfide che dovremo portare a termine.

Non ci sono solo sfide giornaliere ma anche settimanali più dirette e specifiche che consentiranno di guadagnare più punti XP. Ogni settimana, ai giocatori verranno assegnate in modo casuale circa 20 sfide settimanali su un pool di diverse centinaia quindi essendo casuali saranno diverse da giocatore a giocatore.

Man mano che l'uscita di Halo Infinite - programmata per l'8 dicembre - si avvicina, 343 Industries condividerà nuove informazioni sul gioco.

Fonte: Eurogamer