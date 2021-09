Kena: Bridge of Spirits giocato in diretta su PS5 alle 10:30!

Torna anche oggi l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, questa volta, il focus sarà su Kena: Bridge of Spirits!

Il nuovo titolo di Ember Lab ha incuriosito e affascinato i fan già dalla sua primissima presentazione e oggi, 21 settembre, arriva finalmente sulle piattaforme PlayStation e su PC.

Kena: Bridge of Spirits presenta "un mondo vivace e brillante in grado di catturare e stupire, che intreccia vita e aldilà in una straordinaria avventura", afferma la nostra Virginia Paravani nella recensione su Eurogamer.it.

Sicuramente si tratta di un ottimo titolo e oggi lo giocheremo insieme a voi nella diretta delle ore 10:30, ancora una volta in compagnia di Virginia Paravani.

Per seguire la diretta di Kena: Bridge of Spirits, basterà collegarsi al nostro canale Twitch ufficiale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings