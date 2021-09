Kena Bridge of Spirits è PS5 vs PS4 Pro in un primo video confronto

L'attesa è finita! Kena: Bridge of Spirits è tra noi, disponibile sia per PS4 e PS5 che su PC. Il lavoro di Ember Lab presenta un universo fantastico in cui il simpatico e minuscolo Rot aiuterà Kena nella sua incredibile avventura.

Poiché il gioco è disponibile su sistemi di generazioni diverse, vale la pena controllare come appare su ciascuno di essi. A tal proposito, un nuovo video del canale YouTube di IGN ha messo a confronto le versioni PS4 Pro e PS5 del gioco. Su PS5, i giocatori hanno accesso a due modalità grafiche, Performance Mode (Upscaled 4K a 60 FPS) e Resolution Mode (4K nativo a 30 FPS bloccati).

Il video pubblicato da IGN non sembra evidenziare particolari differenze tra le varie versioni del gioco. Anche su PS4 Pro il titolo sembra essere molto fluido e l'ambientazione non perde certo di bellezza. I giocatori che possiedono una console last-gen non avranno quindi problemi a godersi l'esperienza. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Kena Bridge Of Spirits è ora disponibile su PC, PS4 e PS5: se ancora non lo avete fatto, a questo link potete leggere la nostra recensione.